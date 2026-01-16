Оборот внешней торговли Грузии вырос на 10% в 2025 году

Грузинский внешнеторговый оборот в 2025 году составил $25,8 млрд, что на 10% выше показателя 2024 года. Импорт вырос на 9,7%, а экспорт— на 11,2%.

Оборот внешней торговли Грузии в 2025 году вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил $25,8 млрд, сообщили в Национальной службе статистики страны "Сакстат".

Кроме того, в прошлом году Грузия импортировала различные виды продукции на $18,5 млрд, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.

В сообщении также говорится о том, что показатели экспорта составляют $7,3 млрд. Это на 11,2% больше показателя 2024 года.

Самым крупным торговым партнером Тбилиси была названа Турция – торговый оборот с этой страной составил $3,1 млрд.

В тройку лидеров также вошли США и Россия – $2,843 млрд и $2,688 млрд соответственно.