США ожидают 35 стран на церемонии создания "Совета мира" – СМИ

США рассчитывают на участие по меньшей мере 35 представителей в церемонии создания "Совета мира" по Газе, которая пройдет в Давосе.

Вашингтон ожидает представителей 35 стран из 50 приглашенных на церемонии создания "Совета мира", передает CNN. Мероприятие должно пройти в Давосе завтра, 22 января.

"На церемонии подписания в Давосе (22 января - ред.), посвященной инициативе президента США Дональда Трампа Совет мира, ожидается присутствие примерно 35 из 50 приглашенных стран"

– CNN

Отметим, что США пригласили в будущий орган ряд стран. Положительное решение об участии приняли Азербайджан, Израиль, Казахстан, Египет и некоторые другие государства. Структура будет заниматься восстановлением Газы, главой Совета будет лидер США.