В Эрбиле может появиться генконсульство Азербайджана

Президент Азербайджана провел встречу с премьером Курдской региональной автономии. В ходе переговоров обсуждался вопрос открытия генконсульства АР в Эрбиле.

Азербайджан готов открыть генеральное консульство в Эрбиле. Об этом сообщил президент республики Ильхама Алиев на полях Давосского экономического форума.

Шаги по открытию генконсульства в Эрбиле обсуждались на встрече азербайджанского лидера с премьер-министром Курдской региональной автономии Ирака Масруром Барзани.

Кроме того, стороны поговорили о текущем состоянии и перспективах двусторонних отношений.

Был отмечено значение развития взаимодействие во всех сферах, включая инвестиции и расширении товарооборота.

В ходе встречи Барзани подтвердил заинтересованность в углублении связей с Азербайджаном. Он также выразил обеспокоенность с ростом военной напряженности и продолжающимися столкновениями в Сирии.

