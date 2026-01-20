Пчеловодов Дагестана поддержат на 10 млн рублей

Дагестанские пчеловоды в текущем году получат 10 млн рублей в виде субсидий, которые можно будет потратить на обновление пасек.

Десять миллионов рублей получат пчеловоды в Дагестане в текущем году из бюджета республики – поддержка будет предоставлена в форме субсидий, рассказали в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Потратить такие субсидии можно будет на техническое обновление пасек, а также на повышение качества меда и другой продукции. В частности, пчеловоды смогут приобрести оборудование для переработки и фасовки меда, обновить инвентарь и закупить пчелиных маток, чтобы повысить генетический потенциал полосатых подопечных.

Подать документы на получение субсидии можно будет с марта.