Вестник Кавказа

Пляжи Дагестана благоустроят за 110 млн рублей

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана в этом году выделят на благоустройство пляжных территорий 110 млн рублей. Улучшения ждут пляжи Каспийска и Избербаша.

В этом году в Дагестане займутся благоустройством пляжей на Каспийском море, из регионального бюджета на эти работы будет направлено 110 млн рублей, рассказали в Минтуризма Дагестана.

Работы должны быть завершены до старта курортного сезона 2026 года.

Благоустройство затронет более 16,6 га пляжных территорий в Каспийске, Избербаше, в селах Зеленоморск (Карабудахкентский район) и Арабляр (Дербентский район).

На пляжах появятся пешеходные и велодорожки, зоны отдыха, скамейки, навесы от солнца. Кроме того, будет обеспечена безопасность отдыхающих, уточнили в ведомстве.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
455 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.