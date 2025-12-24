Пляжи Дагестана благоустроят за 110 млн рублей

Власти Дагестана в этом году выделят на благоустройство пляжных территорий 110 млн рублей. Улучшения ждут пляжи Каспийска и Избербаша.

В этом году в Дагестане займутся благоустройством пляжей на Каспийском море, из регионального бюджета на эти работы будет направлено 110 млн рублей, рассказали в Минтуризма Дагестана.

Работы должны быть завершены до старта курортного сезона 2026 года.

Благоустройство затронет более 16,6 га пляжных территорий в Каспийске, Избербаше, в селах Зеленоморск (Карабудахкентский район) и Арабляр (Дербентский район).

На пляжах появятся пешеходные и велодорожки, зоны отдыха, скамейки, навесы от солнца. Кроме того, будет обеспечена безопасность отдыхающих, уточнили в ведомстве.