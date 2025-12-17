Между Махачкалой, Тбилиси и Тегераном может быть налажено авиасообщение

Прямые авиарейсы могут быть запущены между Махачкалой и Тбилиси, а также Тегераном – подробности рассказал премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Возможное открытие прямых авиарейсов между Махачкалой, Тбилиси и Тегераном предварительно анонсировал глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он сообщил прежде всего о динамичном и многостороннем развитии международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале. По словам Абдулмуслимова, с 2020-го по прошлый год пассажиропоток вырос с 1,4 млн до 2,9 млн человек, увеличившись более чем вдвое 2,1 раза.

Сейчас, отметил глава дагестанского правительства, проходит второй этап реконструкции воздушной гавани. Он предполагает создание новой искусственной взлетно-посадочной полосы, расширение перрона, в результате чего количество стояночных мест вырастет до 16, а также других систем обслуживания и эксплуатации воздушных судов.

Помимо этого, обратил внимание премьер, идет проработка вопроса о запуске авиасообщения Махачкала – Тегеран (Иран) и Махачкала – Тбилиси (Грузия).

"Данное направление взаимодействия является перспективным и способно в дальнейшем развивать смежные отрасли, в том числе международную торговлю и туризм"

– Абдулмуслим Абдулмуслимов