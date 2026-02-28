В США заявили, что не планируют масштабной наземной операции в Иране

В Вашингтоне рассказали о планах в отношении Ирана и заявили о том, что не планируют проведение крупной наземной операции на территории страны.

США не планируют масштабную наземную операцию в Иране, такое заявление сделал глава комитета по разведке Сената Марк Уорнер.

Также он сообщил о том, что наземные операции в Иране будут проводиться для спасения пилотов сбитых самолетов.

Кроме того, он заявил о том, что в ближайшее время для Соединенных Штатов основным приоритетом является уничтожение ракетного потенциала Тегерана.