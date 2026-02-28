Вестник Кавказа

В США заявили, что не планируют масштабной наземной операции в Иране

В США заявили, что не планируют масштабной наземной операции в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Вашингтоне рассказали о планах в отношении Ирана и заявили о том, что не планируют проведение крупной наземной операции на территории страны.

США не планируют масштабную наземную операцию в Иране, такое заявление сделал глава комитета по разведке Сената Марк Уорнер.

Также он сообщил о том, что наземные операции в Иране будут проводиться для спасения пилотов сбитых самолетов.

Кроме того, он заявил о том, что в ближайшее время для Соединенных Штатов основным приоритетом является уничтожение ракетного потенциала Тегерана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1080 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.