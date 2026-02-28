"Аэрофлот" объявил об отмене рейсов в Дубай и Абу-Даби

В компании "Аэрофлот" сообщили об отмене рейсов в Дубай и Абу-Даби. Пассажиры смогут переоформить билеты на ближайшие даты.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила на сегодня все рейсы в Дубай и в Абу-Даби, а также в обратном направлении. Это связано с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Пассажиры отмененных рейсов смогут переоформить билеты на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или оформления вынужденного возврата.

В авиакомпании уточнили, что разместила в отелях в Дубае и Абу-Даби 790 пассажиров.

"Остальные пассажиры отмененных рейсов разместились самостоятельно, так как имеют собственные варианты проживания"

– "Аэрофлот"

Напомним, 27 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. В результате этих атак погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных лиц ИРИ. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и объектам США в странах Ближнего Востока. В частности, удару подверглись аэропорты Дубая и Абу-Даби.