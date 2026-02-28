КСИР разблокировал Ормузский пролив

Экс-командующий КСИР и секретарь Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи заявил, что судам разрешат осуществлять транзит через Ормузский пролив.

Ормузский пролив открыт для танкеров "до дальнейшего уведомления", сообщил экс-командующий корпусом стражей Исламской революции (КСИР) и секретарь Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи, пишет газета Financial Times.

В то же время чиновник предупредил, что американские Вооруженные силы остаются законными целями для иранских ударов.

Что касается Ормузского пролива, то правительство страны, осознавая важность этой транспортной артерии для всего мира, позволит судам осуществлять транзит через этот стратегически важный пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном, "до дальнейшего уведомления".

Накануне аналитики предупредили, что в случае блокировки Ормузского пролива стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE может подскочить почти на треть, достигнув более $90 за баррель, когда торги откроются 2 марта. Через Ормузский пролив проходит около о 30% мировой морской торговли нефтью.

Напомним, ранее мы писали о том, что через девять часов после начала американо-израильской атаки на военные и политические объекты Ирана КСИР приступил к выполнению главной иранской ответной меры на случай агрессии – к блокаде Ормузского пролива, по радиосвязи в Персидском заливе и Оманском заливе от имени ВМФ КСИР распространяются сообщения всем находящимся в регионе судам, что им запрещено проходить через Ормузский пролив. С обеих сторон Ормузского пролива, в особенности в районе иранского порта Бендер-Аббас, сейчас скопилось довольно много кораблей, при этом через сам пролив движения нет, хотя официального объявления о закрытии Ормузского пролива для судоходства пока не прозвучало.