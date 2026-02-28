КСИР заявил о нанесении ударов по 27 целям

Корпус стражей исламской революции сообщил о новой волне ударов, которые наносятся по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке. Ранее Корпус анонсировал беспрецедентную атаку после подтверждения гибели Али Хаменеи.

Силы КСИР начали новую волну ударов, они уже нанесены по 27 точкам в Израиле и на американских объектах в странах региона, сообщили в пресс-службе Корпуса.

Атаки были совершены в том числе на авиабазу ВВС Израиля Тель-Ноф, генштаб армии обороны Израиля, крупный военно-промышленный комплекс в Тель-Авиве.

Кроме того, под огнем КСИР оказались более чем по 20 американских баз в регионе.

По последним данным, серия взрывов прогремела в столице Катара Дохе. Как сообщают местные жители, на месте работает ПВО.

Как сообщает Al Mayadeen, взрывы произошли в столице Кувейта Эль-Кувейте и в Дубае (ОАЭ). Подробной информации об их причинах и нанесенном ущербе нет.

Появилась информация и о взрывах в столице Бахрейна Манаме.

Воздушная тревога объявлена в Израиле, а также в Бахрейне, Иордании (столице страны Аммане и других городах).

Напомним, что самый мощный удар КСИР анонсировал после гибели в результате ударов США и Израиля Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.