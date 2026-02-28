Иранская армия пообещала отстоять государственность Исламской Республики

Для претворения в жизнь антииранских планов Израилю и США придется сначала одолеть ВС Ирана, заявили в командовании республиканской армии. Армия ИРИ намерена отстоять госстрой и территории Ирана после гибели аятоллы Али Хаменеи.

Командование армии Исламской Республики Иран распространило через государственные СМИ отдельное заявление в связи с подтвержденной смертью верховного лидера ИРИ Али Хаменени, в котором подчеркнуло, что войска сделают все необходимое для защиты государственного строя.

Заявление связано с расчетами Израиля и США, атакующих Иран, что после гибели Али Хаменеи в Иране сложатся условия для государственного переворота вплоть до реставрации власти персидских шахов под американским протекторатом.

"Армия стоит как крепкий бастион народа на пути защиты независимости, территориальной целостности и священного строя Исламской Республики Иран"

– пресс-служба ВС ИРИ

В связи с этим армия планирует подключиться к действиям Корпуса стражей Исламской революции в борьбе против американо-израильской агрессии. Напомним, что ракетные и беспилотные войска и военно-морской флот Ирана находятся в ведении именно КСИР, а не армии.