В Дубае снова гремят взрывы

Новые взрывы сегодня утром гремели в арабском Дубае - серия глухих взрывов возобновилась после перерыва. Это подтверждает и агентство Рейтер, передавшее со ссылкой на очевидцев, что в городе прозвучали несколько громких взрывов.
"Всю ночь приходили оповещения об атаках, 10 точно. Телефон разрывался от сигналов"
- очевидцы
На этом фоне дубайская малобюджетная авиакомпания Flydubai продлила ограничения на полеты своих авиалайнеров до 14:00 мск, передает РИА Новости.
"В связи с развитием событий в регионе, авиакомпания Flydubai приостановила все рейсы в Дубай и из Дубая до 15:00 (по времени ОАЭ, 14.00 - мск) воскресенья, 1 марта 2026 года"
- сообщение компании
Срок ограничений не окончательный – он может измениться в зависимости от ситуации в регионе, добавили в компании.