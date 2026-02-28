Вестник Кавказа

В Дубае снова гремят взрывы

Дым от пожара
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром в Дубае снова гремели взрывы, на фоне которых местная авиакомпания Flydubai продлила ограничения на полеты своих авиалайнеров до 14 часов по Москве, и это не окончательное решение.

Новые взрывы сегодня утром гремели в арабском Дубае - серия глухих взрывов возобновилась после перерыва. Это подтверждает и агентство Рейтер, передавшее со ссылкой на очевидцев, что в городе прозвучали несколько громких взрывов.

"Всю ночь приходили оповещения об атаках, 10 точно. Телефон разрывался от сигналов"

- очевидцы

На этом фоне дубайская малобюджетная авиакомпания Flydubai продлила ограничения на полеты своих авиалайнеров до 14:00 мск, передает РИА Новости.

"В связи с развитием событий в регионе, авиакомпания Flydubai приостановила все рейсы в Дубай и из Дубая до 15:00 (по времени ОАЭ, 14.00 - мск) воскресенья, 1 марта 2026 года"

- сообщение компании

Срок ограничений не окончательный – он может измениться в зависимости от ситуации в регионе, добавили в компании.

