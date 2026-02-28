КСИР объявил "крупнейшую операцию" против Израиля и американских баз

В ближайшее время стартует "крупнейшая" операция против Израиля и баз США, заявили в КСИР. Ранее сегодня стало известно о гибели в субботу Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

"Крупнейшая" военная операция стартует в самом скором времени против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке, ее анонсировал Корпус стражей исламской революции.

Заявление КСИР распространило агентство Fars. Детали пока не известны.

Уточняется, что атака стартует "в ближайшие минуты".

Напомним, ранее гостелерадио Ирана подтвердило информацию о гибели Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.