Жертвой атаки на аэропорт Абу-Даби стал один человек

При атаке на аэропорт Абу-Даби погиб гражданин страны Азии. На данный момент также известно о семи пострадавших.
В результате удара по аэропорту Абу-Даби погиб один человек. Об этом информирует управление аэропортов эмирата.
Сообщается также о семи пострадавших.
"Управление аэропортов Абу-Даби подтвердило инцидент в международном аэропорту Зейд, который привел к гибели одного гражданина страны Азии и ранению семерых человек"
– управление аэропортов эмирата
Дополнительную информацию планируется предоставить позже.
Ранее в соцсетях появилась информация об атаке на аэропорт Абу-Даби. Как отмечалось, там взорвался БПЛА.