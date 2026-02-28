Вестник Кавказа

Жертвой атаки на аэропорт Абу-Даби стал один человек

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
При атаке на аэропорт Абу-Даби погиб гражданин страны Азии. На данный момент также известно о семи пострадавших.

В результате удара по аэропорту Абу-Даби погиб один человек. Об этом информирует управление аэропортов эмирата.

Сообщается также о семи пострадавших.

"Управление аэропортов Абу-Даби подтвердило инцидент в международном аэропорту Зейд, который привел к гибели одного гражданина страны Азии и ранению семерых человек"

– управление аэропортов эмирата

Дополнительную информацию планируется предоставить позже.

Ранее в соцсетях появилась информация об атаке на аэропорт Абу-Даби. Как отмечалось, там взорвался БПЛА.

