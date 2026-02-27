Район Палм-Джумейра горит в Дубае после падения обломков ракеты

В Дубае сегодня с утра раздаются взрывы, работает ПВО. Только что ракета или ее обломки упали на район Палм-Джумейра, начался пожар.

Падение ракеты или обломков рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm на Палм-Джумейра в Дубае стало причиной серьезного пожара, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.

По их словам, раздался громкий взрыв, потом начался пожар, повалил черный дым.

По последним данным, ранены в результате атаки были четыре человека, они госпитализированы.

Ранее в течение дня в Дубае неоднократно были слышны звуки взрывов. Над городом работает ПВО.

Как сообщила компания Dubai Airports в соцсетях, оба аэропорта – международный аэропорт Дубая (DXB) и международный аэропорт "Аль-Мактум" (DWC) – прекратили работу на неопределенный срок. Пассажиров просят не приезжать в воздушные гавани.

Минобороны ОАЭ заявило днем о перехвате сегодня нескольких иранских баллистических ракет. В ведомстве отметили, что эмиратские ПВО справились с атакой с высокой эффективностью, перехватив успешно ряд ракет.