Иран заново ударил по базам США и применил гиперзвуковые ракеты

КСИР впервые задействовал гиперзвуковое оружие – оно было использовано для поражения американских военных баз на Ближнем Востоке. Сейчас Иран приступил ко второй фазе ракетных ударов по объектам США в регионе.

Иранские СМИ информируют о начале серии повторных ударов ракетных и беспилотных соединений Корпуса стражей Исламской революции по базам США в странах Ближнего Востока – Катаре, Бахрейне, Кувейте, Ираке, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и Сирии.

При этом впервые применена новейшая иранская военная разработка – гиперзвуковая ракета "Фатах". О результативности ее запуска не сообщается.

Также известно, что противовоздушная оборона Ирана смогла уничтожить три передовых израильских БПЛА из серии HERMES – по одному у городов Тебриз, Ахваз и Хомейн.