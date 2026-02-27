Аббас Аракчи: Али Хаменеи и Масуд Пезешкиан живы

Службам безопасности Ирана удалось уберечь высшее руководство Исламской Республики от гибели под ударами Израиля и США, рассказал глава МИД ИРИ Аббас Аракчи. Он подчеркнул, война против Ирана не приведет к государственному перевороту.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи дал интервью американскому телеканалу NBC News, в котором проинформировал общественность США, что основная цель американо-израильской атаки на Тегеран – убийство верховного лидера Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана – не была достигнута.

Аракчи подчеркнул, что и Хаменеи, и Пезешкиан по-прежнему живы, насколько это известно МИД в нынешних условиях. При этом он не стал вдаваться в подробности и не раскрыл местонахождение духовного лидера и главы правительства Ирана.

"Насколько я знаю, они живы"

– Аббас Аракчи

Аракчи признал, что есть потери среди военного командования Ирана, однако не уточнил, кто из руководителей армии или Корпуса стражей Исламской революции погиб сегодня под американскими и израильскими ракетно-бомбовыми ударами.

Дипломат также обратил внимание американских журналистов на бесперспективность намерения президента Дональда Трампа сменить власть в Иране путем ведения войны с Исламской Республикой. Он пояснил, что большинство иранского населения поддерживает государство.

"Я думаю, что это миссия невыполнима. Нельзя осуществить смену режима, в то время как миллионы людей поддерживают этот, как вы говорите, "режим""

– Аббас Аракчи