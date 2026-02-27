Турция: необходимо остановить войну Израиля и США с Ираном

Турция хочет добиться нормализации обстановки на Ближнем Востоке и предлагает свои посреднические услуги Ирану, Израилю и США для прекращения войны, уже в первый день захлестнувшей весь регион.

Немедленного прекращения боестолкновений между американо-израильской коалицией и Исламской Республикой Иран потребовала сегодня днем Анкара. Соответствующее заявление, осуждающее радикальную дестабилизацию Ближнего Востока, опубликовал МИД Турции.

Турецкие дипломаты подчеркнули, что нападение Израиля и США на Иран поставило под угрозу не только региональную, но и мировую безопасность.

"События, начавшиеся с нападения Израиля и США на Иран и продолжившиеся атаками Ирана на третьи страны, являются ставящими под угрозу будущее нашего региона и глобальную стабильность"

– МИД Турции

Анкара выступает против нарушений международного права и насильственных действий, ведущих к гибели мирного населения, а также против политических провокаций, нацеленных на подрыв безопасности Ближнего Востока.

"В связи с этим мы призываем все стороны немедленно прекратить боевые действия. Проблемы региона должны решаться мирно"

– МИД Турции

Турция предложила свое посредничество для нормализации ситуации в регионе. Также турецкие дипломаты заверили граждан республики, что Анкара сделает все необходимое для их защиты в каждом из государств, затронутых нынешней войной.