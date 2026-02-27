Вестник Кавказа

Посольство распространило рекомендации для россиян в Иране

Вид на МИД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российское посольство в Иране опубликовало заявление в связи с совершенным сегодня нападением США и Израиля на Исламскую Республику.

Рекомендации по поведению в текущей напряженной ситуации в Иране дало посольство России в ИРИ, они опубликованы на официальных страницах дипмиссии в соцсетях.

"В связи с агрессий США и Израиля против Ирана посольство просит росграждан и соотечественников, проживающих в Иране, быть бдительными, внимательно следить за официальными сообщениями и рекомендациями Посольства и иранских властей, воздерживаться от нахождения вблизи военных и правительственных объектов"

– посольство России в Иране

В дипмиссии призвали оставаться спокойными, не впадать в панику, предупредив, что вероятны попытки ее насаждения через прессу и соцсети. Кроме того, дипломаты просят не фотографировать и не снимать видео в любых районах Ирана. 

В целом на данный момент россиянам и соотечественникам лучше воздержаться от посещения Ирана, рекомендация остается в силе до новых уведомлений, подчеркнули в посольстве.

"Также настоятельно рекомендуем росгражданам и соотечественникам, находящимся в Иране, покинуть страну в случае такой возможности"

– посольство России в Иране

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
865 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.