Посольство распространило рекомендации для россиян в Иране

Российское посольство в Иране опубликовало заявление в связи с совершенным сегодня нападением США и Израиля на Исламскую Республику.

Рекомендации по поведению в текущей напряженной ситуации в Иране дало посольство России в ИРИ, они опубликованы на официальных страницах дипмиссии в соцсетях.

"В связи с агрессий США и Израиля против Ирана посольство просит росграждан и соотечественников, проживающих в Иране, быть бдительными, внимательно следить за официальными сообщениями и рекомендациями Посольства и иранских властей, воздерживаться от нахождения вблизи военных и правительственных объектов"

– посольство России в Иране

В дипмиссии призвали оставаться спокойными, не впадать в панику, предупредив, что вероятны попытки ее насаждения через прессу и соцсети. Кроме того, дипломаты просят не фотографировать и не снимать видео в любых районах Ирана.

В целом на данный момент россиянам и соотечественникам лучше воздержаться от посещения Ирана, рекомендация остается в силе до новых уведомлений, подчеркнули в посольстве.

"Также настоятельно рекомендуем росгражданам и соотечественникам, находящимся в Иране, покинуть страну в случае такой возможности"

– посольство России в Иране