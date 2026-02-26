Трамп призвал военных Ирана сложить оружие

Дональд Трамп призвал иранских силовиков не оказывать сопротивление военным США. Президент США также рекомендовал жителям Ирана оставаться в укрытиях.

Лидер США Дональд Трамп, объявивший о начале военной операции против Ирана, призвал силовиков ИРИ сложить оружие, пригрозив смертью тем, кто откажется от капитуляции.

"Членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженных сил и полиции я говорю: сложите оружие и получите полную неприкосновенность либо столкнетесь с неизбежной смертью"

– Дональд Трамп

Трамп заявил, что США ликвидируют ракетные войска Ирана, а также уничтожат ВМС ИРИ. Он также обратился к мирным жителям Ирана, призвав людей оставаться в укрытии.

"Оставайтесь в укрытии. Не выходите из дома. Снаружи очень опасно. Бомбы будут падать повсюду"

– президент США

Напомним, что сегодня утром Израиль нанес удары по Ирану. Позднее стало известно, что к военной операции подключились США.