Два землетрясения потрясли утром Иран

Сейсмологи зарегистрировали сегодня утром два землетрясения в Иране. Одно из них случилось в западной части Исламской Республики, а второе – в центральной.

Утром 27 февраля в Иране произошло сразу два землетрясения. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Первые подземные толчки были зафиксированы в городе Касре-Ширрин, расположенном в на западной части страны. Их магнитуда составила 4,6. Эпицентр землетрясения располагался в 11 км от центра города в провинции Керманшах.

Вторые подземные толчки случились в сельской местности Пишкух округа Ферейдуншахр провинции Исфахан. Их эпицентр находился в 18 км от города, очаг залегал на глубине 8 км.

Согласно предварительным данным, в результате землетрясений ни один человек не пострадал, разрушений не зафиксировано.

