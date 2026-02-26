В Казахстане футбольный клуб выставили на торги за $2 тыс

Футбольный клуб "Туран" из Казахстана выставили на торги, которые стартуют 3 марта. Начальная стоимость клуба – $2,1 тыс.

Невысокая начальная стоимость клуба объясняется долгами команды, которые унаследует новый владелец вместе с клубом. Подать заявку на участие в торгах могут как физические лица, так и организации, в том числе иностранные.

По условиям торгов, которые стартуют 3 марта, покупатель должен иметь финансовую базу в размере $400 тыс или выше. Также будущий владелец должен выполнить ряд административных условий: сохранить численность сотрудников клуба, создать юношескую академию, оформить договоренности со стадионами.

Отметим, что "Туран" в прошлом году покинул премьер-лигу Казахстана. Перед новым владельцем также будет поставлена задача возвращения в элиту футбола центральноазиатской республики в ближайший год.