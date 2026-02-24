Вестник Кавказа

Армения пока не выбрала страну-партнера для строительства АЭС

© Фото: Сайт президента России
Ереван пока не определился со страной, которая будет помогать строить Армении АЭС. По словам Пашиняна, планируется строительство малой атомной станции.

Власти Армении пока не определились с выбором страны, которая станет партнером при строительстве модульной АЭС на территории республики.  В качестве возможных вариантов рассматриваются Россия, США, Китай, Франция и Южная Корея, заявил глава правительства Армении Никол Пашинян. 

"Сейчас мы обсуждаем эту возможность с нашими партнерами. Мы обсуждаем это с США, Россией, Китаем, Южной Кореей, Францией. Мы ищем наилучшее предложение для нашей страны, и этот процесс продолжается, окончательного решения у нас пока нет, поскольку мы изучаем различные предложения"

– Никол Пашинян 

Как отметил Пашинян, потребность в строительстве новой АЭС обусловлена планируемым закрытием через 10 лет Мецаморской АЭС. По словам политика, в Армении успешно реализуются проекты в области солнечной энергетики, поэтому оптимальным вариантом для республики будет малая атомная станция.

