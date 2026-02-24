Грузовикам снова закрыли проезд из России в Грузию

Единственная трасса из России в Грузию оставалась открытой меньше суток – сегодня утром проезд по Военно-Грузинской дороге вновь перекрыли для большегрузов из-за капризов погоды.

Дорожные власти Северной Осетии вновь закрыли движение по Военно-Грузинской дороге для большегрузов из-за снегопада, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в обоих направлениях с 08:00 мск четверга до особого распоряжения"

- сообщение

Ранее мы писали о том, что, несмотря на то, что проезд по Военно-Грузинской дороге открылся накануне днем, в Северной Осетии к МАПП "Верхний Ларс" собралась очередь из фур почти в две тысячи автомобилей.