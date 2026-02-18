Вестник Кавказа

Телефонный разговор Путина и Трампа не планируется – Песков

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов по проведению телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в данный момент не планируют проводить телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У представителя Кремля спросили, предполагается ли организовать телефонный разговор глав России и США, пишет ТАСС.

"В настоящий момент нет"

– Дмитрий Песков

Напомним, ранее Axios сообщил, ссылаясь на свои источники, о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Стоит отметить, что в последнее время американский лидер поочередно связывается с российской и украинской сторонами.

1215 просмотров

