Телефонный разговор Путина и Трампа не планируется – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов по проведению телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
У представителя Кремля спросили, предполагается ли организовать телефонный разговор глав России и США, пишет ТАСС.
"В настоящий момент нет"
– Дмитрий Песков
Напомним, ранее Axios сообщил, ссылаясь на свои источники, о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Стоит отметить, что в последнее время американский лидер поочередно связывается с российской и украинской сторонами.