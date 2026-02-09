МРОТ в России в 2026 году: Мишустин назвал сумму

В России продолжает расти минимальный размер оплаты труда. В этом году он достиг 27 тыс рублей.
Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе назвал уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году.
"В 2025 году подняли его (МРОТ - ред.) более чем на 16,5%. С текущего года он прибавил еще пятую часть, сейчас достиг 27 тысяч рублей"
– Михаил Мишустин
Также он рассказал о ситуации с безработицей в стране – она держится на низкой уровне.
"Ситуация на рынке труда стабильная. У нас сохраняется низкий уровень безработицы - 2,2%"
– Михаил Мишустин