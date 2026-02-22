Лондон внес два грузинских телеканала в санкционный список

В санкционный список Великобритании попали два грузинских медиа (Imedi и Postv). Британское правительство обвинило телеканалы в целенаправленной дезинформации.

Великобритания включила в санкционный список два грузинских телеканала — Imedi и Postv. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

В обосновании мер фигурирует тезис о целенаправленном распространении каналами дезинформации, касающейся событий, происходящих на территории Украины.

До введения санкций спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили выступил с заявлением, в котором назвал политику Лондона "гибридной операцией" против Грузии. По его мнению, к этой операции причастен и посол Великобритании Гарет Уорд, который позволяет себе критические высказывания в адрес руководства страны.

В подтверждение своих слов Папуашвили сослался на публикацию BBC, где грузинские власти обвинялись в применении химического оружия против участников протестов в Тбилиси в 2024 году.

Ранее грузинские власти также подали жалобу на материалы BBC (статью и документальный фильм), осветившие происходившие протесты.

В середине февраля британская вещательная корпорация ответила на иск "Грузинской мечты", заявив о поддержке опубликованных материалов.

"В соответствии с установленной процедурой рассмотрения жалоб подтверждаем, что заявителю уже был направлен ответ на его вопросы. Мы поддерживаем журналистскую работу, представленную в документальном фильме BBC Eye «Когда вода обжигает: борьба за Грузию», а также нашу независимую расследовательскую журналистику о реакции властей Грузии на продолжающиеся в Тбилиси протесты"

— BBC