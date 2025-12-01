Грузия начала скандал с Британией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал публикацию британской телекомпанией BBC материала о якобы использовании в Тбилиси отравляющего вещества времен Первой мировой войны.

Публикация BBC о якобы использовании властями Грузии "камита" (бромбензилцианида) для разгона акций протеста в 2024 году представляет собой дезинформацию и откровенную ложь, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"К сожалению, BBC, которая когда-то была телекомпанией с высокой репутацией, сегодня распространяет подобную ложь… Руками BBC была распространена абсолютно недостоверная информация"

– Ираклий Кобахидзе

Он выразил сожаление в связи с тем, что серьезное медиа опустилось до уровня публикующих фейки Telegram-каналов, и заверил, что Тбилиси предоставит подробное опровержение.

Глава правительства Грузии уточнил, что публикация телеканалом заведомо ложной информации, которая противоречит национальным интересам Грузии, может быть оценена как уголовное преступление, ведь BBC распространила сознательно сфальсифицированные данные и нанесла таким образом прямой удар по государственным интересам.

"Когда конкретный телеканал сознательно распространяет фейковую информацию, направленную против национальных интересов Грузии, это также может быть юридически оценено как враждебная деятельность"

– Ираклий Кобахидзе

Лондон вступает в игру против Тбилиси

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что против Грузии ведется организованная кампания европейских государств, в которую с публикацией скандальной статьи на BBC включилась и Британия.

"Это не отдельное происшествие, а часть целого цикла обвинений против властей Грузии, фабрикуемых на Западе по одной и той же схеме. Характерно, что Британия не является членом Евросоюза и, следовательно, не имеет отношения к переговорам Тбилиси-ЕС по евроинтеграции, и тем не менее выступает на стороне Брюсселя в информационных и политических атаках на Грузию. С другой стороны, Лондон точно так же активен в контактах со странами Евросоюза и сотрудничает с теми же Францией и Германией по украинской теме. То есть дело в первую очередь в совпадении интересов государств, а не в их членстве в ЕС", - прежде всего сказал он.

"Обратите внимание, что открыто никто из них, и Лондон в том числе, не проговаривает, чего конкретно они хотят добиться от Грузии. Требование о досрочных парламентских выборах – это же не самоцель для Запада, а только средство добиться смены власти. Мы слышим только разговоры о том, как в Грузии стало плохо с демократией и как она развернулась в сторону России. Эта тенденциозность по отношению к Грузии оставляет большое, даже слишком большое поле для интерпретаций: некоторые эксперты наседают, что и правда европейские страны как страны старой демократии заботятся о демократических ценностях, но есть и другое мнение, что это только прикрытие для манипуляций грузинской политикой", - сообщил Рамаз Сакварелидзе.

"На мой взгляд, ситуация укладывается в логику партийного противостояния. Все те страны, что атакуют сегодня Грузию в информационном поле, на данном этапе являются носителями ультралиберальной политики глобализма, активно ее отстаивают и претворяют в жизнь. Есть страны, которые придерживаются иной точки зрения – те, где правят консервативные политические партии, к примеру, это Венгрия и Словакия. Эти страны до некоторой степени поддерживают Грузию, поскольку Грузия присоединилась к движению консервативных сил. Я думаю, что мы являемся свидетелями противостояния ультралиберальных и консервативных политических сил в мире, которое в случае Грузии выливается в давление на "Грузинскую мечту"", - отметил политолог.

"Проблема этого противостояния в том, что ультралиберальные партии требуют идеологической чистоты партнеров. А это означает, что они не могут допустить ни в какой степени зависимость от консервативных государств. Выход восточных линий коммуникаций и непосредственно Китая в Европу через Кавказ – по Среднему коридору – будет означать, что ворота азиатского экспорта в страны ЕС оказались под контролем консервативных политических сил. Для ультралиберальных европейцев недопустимо, чтобы консервативные силы были на ключевых местах международных торговых коммуникаций. То есть дело вовсе не в желании привести к власти в Грузии какую-то иную партию, а в потребности устранить консерваторов из грузинской политики", - пояснил Рамаз Сакварелидзе.

"Борьба ультралибералов против консерваторов выливается в еще один запрос к Грузии – начать войну с Россией, от чего "Грузинская мечта" отказывается принципиально. Поэтому им нужно возвращение во власть Михаила Саакашвили, 17 лет назад легко устроившего войну с Россией. Заметьте, сама по себе Украина, пользой для которой мотивируют участие Грузии в боевых действиях, Запад не очень-то волнует. Ультралиберальные страны не хотят проиграть противостояние с РФ. Если проиграет Украина, это автоматически будет и их проигрышем. Чтобы избежать такого варианта событий, они давят на все возможные рычаги, в том числе ведут кампанию против грузинских властей с целью их замены", - заключил политолог.