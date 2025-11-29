"Грузинская мечта" подает в суд на BBC

Тбилиси намерен начать разбирательство с британским медиагигантом BBC. Причиной стала статья, обвиняющая власти правящей партии в использовании "камита" для разгона протестующих в 2024 году.

Партия "Грузинская мечта" выступила с намерением призвать крупнейшую медиакорпорацию BBC к ответственности посредством обращения в международные судебные органы.

Поводом для начала правового спора стала статья, в которой, ссылаясь на Константина Чахунашвили (участник протестов и врач), Лашу Шергелашвили (некогда глава Департамента по специальным поручениям), Кристофера Холштегеса (токсиколог и эксперт по химоружию),

BBC обвинила грузинское правительство в применении химического оружия времен Первой мировой войны при разгоне участников демонстраций конца 2024 года.

"BBC получила исчерпывающие ответы на все вопросы, но даже 1% этих аргументированных ответов не был опубликован в статье, а данный грязный пропагандистский материал является попыткой очернить правительство Грузии, грузинскую полицию и, что важнее всего, государственность Грузии, мы приняли решение начать судебное разбирательство против лживой медиа в международных судах. Мы используем все возможные юридические способы, чтобы так называемая медиа, распространяющая ложь, понесла ответственность за публикацию грязных, ложных обвинений"

– "Грузинская мечта"