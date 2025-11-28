Вестник Кавказа

Грузинскому оппозиционеру Элисашвили грозит до 15 лет за терроризм

Грузинскому оппозиционеру Элисашвили грозит до 15 лет за терроризм
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пытавшемуся поджечь здание суда в Тбилиси оппозиционеру Элисашвили грозит до 15 лет тюрьмы за терроризм. Сегодня политику изберут меру пресечения.

Грузинскому оппозиционеру Алеко Элисашвили грозит до 15 лет лишения свободы за попытку поджога здания городского суда Тбилиси. Политику предъявили обвинение в терроризме. 

Сегодня суд Тбилиси должен избрать для Элисашвили меру пресечения. 

Напомним, что правоохранители задержали экс-лидера партии "Граждане" в субботу утром. Элисашвили проник в канцелярию суда грузинской столицы, разбив стекло, после чего попытался поджечь внутренние помещения. Он также оказал вооруженное сопротивление судебным приставам, применив огнестрельное оружие. 

Защита политика настаивает на том, что Элисашвили своими действиями выражал протест, а не намеревался совершить теракт.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
525 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.