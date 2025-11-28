Грузинскому оппозиционеру Элисашвили грозит до 15 лет за терроризм

Пытавшемуся поджечь здание суда в Тбилиси оппозиционеру Элисашвили грозит до 15 лет тюрьмы за терроризм. Сегодня политику изберут меру пресечения.

Грузинскому оппозиционеру Алеко Элисашвили грозит до 15 лет лишения свободы за попытку поджога здания городского суда Тбилиси. Политику предъявили обвинение в терроризме.

Сегодня суд Тбилиси должен избрать для Элисашвили меру пресечения.

Напомним, что правоохранители задержали экс-лидера партии "Граждане" в субботу утром. Элисашвили проник в канцелярию суда грузинской столицы, разбив стекло, после чего попытался поджечь внутренние помещения. Он также оказал вооруженное сопротивление судебным приставам, применив огнестрельное оружие.

Защита политика настаивает на том, что Элисашвили своими действиями выражал протест, а не намеревался совершить теракт.