Еще одного оппозиционера задержали после митинга в Тбилиси

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители задержали представителя партии "Лело – Сильная Грузия" после акции протеста. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

В Тбилиси задержан один из лидеров партии "Лело – Сильная Грузия" Алеко Элисашвили. Соответствующую информацию подтвердил его адвокат Георгий Рехвиашвили.

Он подчеркнул, что задержание произошло утром 29 ноября.

Элисашвили присутствовал накануне на протестной акции в грузинской столице.

Он находится под следствием по делу об избиении сооснователя правящей партии "Грузинская мечта" Али Бабаева, которое произошло в начале декабря 2024 года.

Элисашвили обвиняют в преследовании человека с применением насилия в связи с его политической деятельностью. Если вина оппозиционера будет доказана, его могут посадить в тюрьму на 3 года.

