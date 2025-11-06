Акция протеста в годовщину приостановки переговоров с ЕС проходит в Тбилиси

В столице Грузии сегодня состоялось масштабное шествие, посвященное годовщине принятого властями страны решения о приостановке переговоров по вступлению в ЕС.

Представители оппозиции и НПО устроили сегодня вечером шествие в центре Тбилиси. Оно прошло ровно через год после того, как власти страны заявили о приостановке вступления Грузии в Евросоюз.

Демонстранты прошли по центральным проспектам грузинской столицы. В общей сложности в шествии приняли участие несколько тысяч человек.

Изначально участники собрались в нескольких точках города. По центральным проспектам они добрались до здания парламента Грузии, заблокировав проспект Руставели.

Спустя несколько часов участники разошлись. Движение транспорта на проспекте Руставели было восстановлено, передает Sputnik Грузия.