Вестник Кавказа

Акция протеста в годовщину приостановки переговоров с ЕС проходит в Тбилиси

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В столице Грузии сегодня состоялось масштабное шествие, посвященное годовщине принятого властями страны решения о приостановке переговоров по вступлению в ЕС.

Представители оппозиции и НПО устроили сегодня вечером шествие в центре Тбилиси. Оно прошло ровно через год после того, как власти страны заявили о приостановке вступления Грузии в Евросоюз.

Демонстранты прошли по центральным проспектам грузинской столицы. В общей сложности в шествии приняли участие несколько тысяч человек.

Изначально участники собрались в нескольких точках города. По центральным проспектам они добрались до здания парламента Грузии, заблокировав проспект Руставели.

Спустя несколько часов участники разошлись. Движение транспорта на проспекте Руставели было восстановлено, передает Sputnik Грузия.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1085 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.