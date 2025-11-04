А он мятежный просит бури: Станет ли Грузия членом Евросоюза к 2030 году?

Грузия хочет стать частью ЕС к 2030 году, но в Брюсселе думают совсем иначе.

После недавних муниципальных выборов страсти в Грузии поутихли. Вместе с этим несколько снизилась напряженность в отношениях со странами Евросоюза. Да и президент США Дональд Трамп, в отличие от Джозефа Байдена, во внутреннюю политику в Тбилиси не вмешивается, поэтому никаких новых проблем с Вашингтоном у "Грузинской мечты" не возникло.

6 ноября МИД Германии сообщил, что посол Петер Фишер вернулся к своей работе в Тбилиси. Он был отозван 19 октября в связи с уличными протестами в Грузии, поскольку тогда Фишер критиковал грузинские власти, МИД Грузии назвал его деятельность поощрением радикализма, а немецкий МИД направил протест поверенному в делах Грузии в Берлине.

Определенные жесты к нормализации просматриваются и со стороны правительства Грузии. За день до объявления немецким МИД о возвращении Петера Фишера премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что его страна твердо намерена стать членом Европейского союза к 2030 году.

"Это означает, что у европейской бюрократии серьезные проблемы. Я еще раз повторю, что у нас другие ожидания в связи с тем, что в конечном итоге все изменится в Евросоюзе", – отметил он.

При этом свой оптимизм Кобахидзе скорее не выражает, а навязывает Брюсселю. Ведь заявление он сделал, комментируя доклад ЕС, где отмечается, что интеграция Грузии остановлена из-за "регресса". Речь идет о соблюдении прав человека и демократии, чему, по мнению евробюрократов, противоречит принятие законов об иноагентах и защите семейных ценностей.

Вопрос о евроинтеграции Грузии начал заходить в тупик последние 2-3 года. ЕС еще в прошлом составе Еврокомиссии выражал недовольство тем, что Тбилиси не вводит санкции против Москвы и восстанавливает с ней связи. С марта 2023 года, когда в Грузии начались первые крупные демонстрации против закона об иноагентах, ЕС критикует грузинские власти за "нарушения демократии". Сначала Брюссель не хотел давать Грузии статус кандидата в члены ЕС, а затем представил его, но отказался начинать переговоры о членстве, хотя Украина и Молдова такой привилегии удостоились.

В ноябре 2024 года на евроинтеграции Грузии была поставлена точка, причем ее поставил сам Кобахидзе в ответ на протесты по итогам парламентских выборов, на которых "Грузинская мечта" победила. Лидеры ЕС и послы ряда стран-членов публично поддержали оппозицию. Европарламент выборы не признал и потребовал ввести санкции.

Почему Кобахидзе говорит о надежде на 2030 год, не совсем ясно. С одной стороны, понятно, что в Конституции Грузии закреплен пункт о вступлении в ЕС и НАТО. Отказываться от этого внешнеполитического курса значит нарушать положение Основного закона республики. С другой стороны, несмотря на затишье, видно, что свою позицию Брюссель по блокаде евроинтеграции Грузии не изменил.

В сентябре Еврокомиссия угрожала Тбилиси вводом санкций и отменой безвизового режима. В своем свежем заявлении о расширении верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас дала понять, что к 2030 году в состав блока могут войти Албания, Молдова, Украина и Черногория.

"Мы считаем реалистичной целью для новых стран присоединение к ЕС к 2030 году", - заявила она 4 ноября.

Еврокомиссия намерена ужесточить критерии приема. "Я не хочу прослыть комиссаром, приводящим троянских коней, которые будут действовать через 5, 10 или 15 лет", — заявляет еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она имеет ввиду, что в ЕС нельзя принимать страны, которые будут вести себя как Венгрия, которая часто блокирует антироссийские решения.

Одним словом, чтобы стать членом ЕС нужно удовлетворять не только классическим стандартам по демократии и экономике, но и геополитическим. Неотъемлемой частью последних является отношение к России. Грузия и Сербия пока что держатся и проводят равноудаленный курс. Неудивительно, что эти две страны в отчетах ЕС выглядят гораздо хуже, чем Албания, Украина и Молдова.

Пока "Грузинская мечта" остается у власти, вряд ли ЕС изменит свою позицию и шансы на вступление Грузии вырастут. Следующим важным этапом станут выборы 2028 года, когда Брюссель будет в очередной раз надеяться привести к власти оппозицию и людей Михаила Саакашвили.