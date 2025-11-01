ЕК признала Грузию "номинальным" кандидатом в ЕС

Брюссель оценивает Грузию как лишь "номинальную" страну-кандидата в Евросоюз. Согласно официальным оценкам ЕК, Тбилиси совершил "отступления от демократии".

Европейская комиссия существенно понизила шансы на вступление Грузии в Евросоюз, назвав ее "номинальным" кандидатом на получение членства в объединении. Такой вывод содержится в опубликованном сегодня докладе, посвященном прогрессу, совершенному странами-кандидатами на пути проведения реформ.

"После выводов Европейского совета от декабря 2024 года, пришедшего к выводу, что процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен, и в свете продолжающегося отката от принципов демократии Грузии, Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом лишь номинально"

– доклад

Напомним, что ранее сегодня министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что сомневается в способности Брюсселя объективно оценить прогресс Грузии на пути в ЕС, так как на протяжении года, который прошел с предыдущего доклада, заявления ЕС по Грузии, как правило, были тенденциозны и искажали реальность. Действительное же состояние дел, отметила глава МИД Грузии, можно увидеть по рейтингам и иным объективных показателям.