В Тбилиси усомнились в способности Брюсселя оценить прогресс Грузии на пути в ЕС

Власти Евросоюза едва ли смогут адекватно оценить шаги, которые сумела реализовать Грузия с прошлого года в рамках евроинтеграции, предположила министр иностранных дел этой страны Мака Бочоришвили.
Соответствующее заявление она сделала в преддверии публикации Еврокомиссией детального отчета о расширении, в котором ЕК в том числе должна суммировать события, произошедшие в Грузии за последний год через призму стремления страны стать членом ЕС.
Дипломат напомнила, что высказывания Брюсселя по Грузии в последнее время все чаще не объективны, а напротив, тенденциозны.
"Маловероятно, что предстоящий отчет будет положительным для Грузии и отразит тот значительный прогресс, которого достигла страна"
– Мака Бочоришвили
Министр уточнила, что реальные достижения Грузии можно увидеть в рейтингах, показателях экономического роста и развития.
"Посмотрим, как эти достижения будут отражены в отчете ЕС"
– Мака Бочоришвили