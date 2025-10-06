В Тбилиси усомнились в способности Брюсселя оценить прогресс Грузии на пути в ЕС

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили дала прогноз относительно того, как Евросоюз оценит прогресс, который сделала Грузия на пути евроинтеграции.

Власти Евросоюза едва ли смогут адекватно оценить шаги, которые сумела реализовать Грузия с прошлого года в рамках евроинтеграции, предположила министр иностранных дел этой страны Мака Бочоришвили.

Соответствующее заявление она сделала в преддверии публикации Еврокомиссией детального отчета о расширении, в котором ЕК в том числе должна суммировать события, произошедшие в Грузии за последний год через призму стремления страны стать членом ЕС.

Дипломат напомнила, что высказывания Брюсселя по Грузии в последнее время все чаще не объективны, а напротив, тенденциозны.

"Маловероятно, что предстоящий отчет будет положительным для Грузии и отразит тот значительный прогресс, которого достигла страна"

– Мака Бочоришвили

Министр уточнила, что реальные достижения Грузии можно увидеть в рейтингах, показателях экономического роста и развития.

"Посмотрим, как эти достижения будут отражены в отчете ЕС"

– Мака Бочоришвили