Традиционный фестиваль пончиков пройдет в Кисловодске

Жители Кисловодска и туристы на новогодних "каникулах" смогут принять участие в ярком фестивале пончиков, который будет проходить на протяжении недели.

Фестиваль пончиков стартует 3 января в Кисловодске, рассказали в пресс-службе мэрии города-курорта.

Событие под названием "Я – легендарный Пончик" проводится уже в третий раз. В 2026 году фестиваль рассчитан на целую неделю, он будет проходить по 10 января.

Гости фестиваля смогут бесплатно отведать разнообразные пончики – не только классические, но и экзотичные варианты. В программу также входят конкурсы и гастрономические игры, новогодние интерактивы и особая музыкальная программа.