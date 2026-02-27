Вестник Кавказа

ОДКБ выступила против продолжения войны США и Израиля с Ираном

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранский военный конфликт должен быть прекращен, а США и Иран – возвращены на переговорную площадку, заявили в секретариате ОДКБ. Организация поддерживает нормализацию обстановки на Ближнем Востоке.

Начавшуюся сегодня войну США и Израиля с Ираном необходимо остановить и вернуть Вашингтон и Тегеран за стол переговоров по новой ядерной сделке – так сегодня вечером отреагировал секретариат Организации Договора о коллективной безопасности на начало иранского военного конфликта.

В ОДКБ подчеркнули, что крайне обеспокоены крупномасштабной атакой Израиля и США по иранским военным и гражданским объектам, из-за которых в течение дня погибало мирное население Ирана.

Секретариат Организации заявил о прогнозе весьма существенных рисков вовлечения в военный конфликт все большего числа участников на Ближнем Востоке. В связи с этим требуется добиться прекращения боестолкновений и возобновления дипломатических контактов

"Убеждены в необходимости скорейшего возвращения сторон к политическому диалогу и урегулирования конфликта в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН"

– секретариат ОДКБ

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
865 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.