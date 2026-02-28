КСИР подтвердил блокаду Ормузского пролива

Ормузский пролив в самом деле закрыт Корпусом стражей Исламской революции, причем по соображениям безопасности гражданских судов на время военного конфликта Ирана с США и Израилем.

Представитель Корпуса стражей Исламской революции, генерал-майор Эбрахим Джабари в интервью ливанским СМИ сообщил о действительности блокады Ормузского пролива военным флотом КСИР.

Он пояснил, что это было обязательным плановым действием КСИР на случай нападения США и Израиля на Иран.

"Закрытие Ормузского залива выполняется сейчас силами КСИР после агрессии против Ирана"

– Эбрахим Джабари

Иранские СМИ также информируют об информационной работе КСИР со всеми кораблями, находящимися поблизости от Ормузского пролива – как в Персидском заливе, так и в выходящем в Аравийское море Оманском заливе. Экипажи судов получают предупреждения об опасности пребывания поблизости от пролива ввиду боевых действий.

"Из-за военной агрессии США и Израиля, а также ответных действий Ирана проплывать и передвигаться по Ормузскому проливу в настоящий момент небезопасно"

– КСИР

Именно с этим связана блокада Ормузского пролива – он закрыт ради обеспечения безопасности гражданских кораблей на время военного конфликта.