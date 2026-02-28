Иран наносит ночные удары по Израилю и базам США

Военный конфликт США и Израиля с Ираном перешел из календарной зимы в весну: в ночь на 1 марта КСИР продолжил запуски баллистических ракет по целям на Ближнем Востоке.

Иранские СМИ в ночь на воскресенье 1 марта проинформировали о старте Корпусом стражей Исламской революции новой серии военных ударов баллистическими ракетами по целям в Израиле и американским базам на Ближнем Востоке.

Израильские СМИ подтверждают атаку на Тель-Авив, ЦАХАЛ ведет работу по отражению нападения системой "Железный купол", однако как минимум одна ракета поразила цель в городе.

Очевидцы сообщают о серии взрывов в Дохе, где расположена крупнейшая региональная база США Аль-Удейд.

Также взрывы слышны в Дубае. Кувейт информирует о перехвате иранского беспилотника над военным объектом.