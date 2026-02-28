Вестник Кавказа

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации семерых высокопоставленных чиновников Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В субботу армия Израиля нанесла удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала ракетами израильскую территорию о объекты США в регионе.

В ходе сегодняшних ударов были ликвидированы семь высокопоставленных военных Ирана. Об этом сказано в заявлении, распространенном 28 февраля Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ отметили, в их числе советник верховного лидера Исламской Республики Али Шамхани, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и глава Минобороны Азиз Насирзаде.

Информацию о гибели верховного лидера Али Хаменеи в армейской службе не подтвердили.

Ранее сегодня Соединенные Штаты и Израиль нанесли серию ударов по объектам, находящимся на территории Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла ракетные удары по израильской территории и по военным объектам США в странах Ближнего Востока.

