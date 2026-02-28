Россия ждет всплеска цен на нефть из-за блокады Ормузского пролива

Ответственный за развитие экономический связей России с зарубежьем спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев прогнозирует дефицит нефти на мировом рынке в связи с иранским военным конфликтом. Танкеры с нефтью не смогут покинуть Персидский залив, а значит, с рынка уйдет каждый пятый баррель "черного золота".

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель Владимира Путина по экономическим контактам с зарубежьем Кирилл Дмитриев назвал ключевое последствие иранского военного конфликта для мировой экономики: примерно через сутки должен произойти резкий рост нефтяных котировок.

"100+ долларов за баррель в скором времени"

– Кирилл Дмитриев

Причина его ожиданий связана с блокадой Ормузского пролива силами Корпуса стражей Исламской революции: через пролив мировой рынок получает порядка 20% нефти – так много ее добывается в государствах Персидского залива. Утрата каждого пятого барреля на рынке неизбежно ведет к дефициту и всплеску цен.

Пока что эталонная марка Brent остается на уровне около $72-73 за баррель, поскольку в выходные дни торги на биржах не ведутся. Реакции трейдеров на блокаду Ормузского пролива стоит ожидать ночью понедельника 2 марта.