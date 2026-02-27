Герцог поблагодарил Нетаньяху и Трампа за решение начать военную операцию против Ирана

Ицхак Герцог ожидает исторических перемен на Ближнем Востоке после решения Трампа и Нетаньяху ударить по Ирану.

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с заявлением после начала военной операции Израиля и США против Ирана. Он поблагодарил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера США Дональда Трампа за военное решение, которое приведет к "историческим переменам" на Ближнем Востоке.

"Это драматический и исторический шаг, и я благодарю президента США Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаньяху за это решение в надежде, что оно приведет к историческим переменам для нас и всего Ближнего Востока"

– Ицхак Герцог

Президент Израиля поздравил ВС США и Израиля со "смелой операцией" против Ирана. Ицхак Герцог также обратился к гражданам Израиля, заявив о трудных временах, которые ждут народ страны.

"Граждане Израиля, впереди трудные дни, но мы сильный народ, и никто не сможет поддержать нас и нашу стойкость. Будьте осторожны и следуйте инструкциям командования тыла"

– Ицхак Герцог

Напомним, что сегодня утром Израиль и США начали военную операцию против Ирана.