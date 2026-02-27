Атаки Израиля и США не нанесли урона командованию КСИР - СМИ

Несмотря на то, что основной удар Израиля и США, осуществленный сегодня по Ирану, был нацелен на штаб-квартиру ВМС страны, командование армии Ирана от него не пострадало, сообщили в пресс-службе КСИР.

Все командование Вооруженных сил Ирана уцелело после утренних ракетно-бомбовых атак Израиля и США, передает иранское государственное информационное агентство Mehr со ссылкой на соодщение пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

"Все командование армии Вооруженных сил Ирана живо"

- сообщение

Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что целью Израиля было руководство Ирана, а США наносили удар по военным объектам страны, в частности по штаб-квартире ВМС армии Ирана, передает ТАСС.

"Судя по всему, штаб иранских ВМС в Бендер-Аббасе и на острове Харк были среди целей ударов. И мы уже отмечали, насколько важно было для американских вооруженных сил нанести удары по иранскому флоту с самого начала"

- телеканал

Напомним, ранее мы писали о том, что информагентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленных офицеров в спецслужбах Израиля, выяснило, что несколько второстепенных целей в военном и политическом руководстве Исламской Республики – командиров КСИР и правительственных чиновников – погибли в результате первой ракетной атаки, назвав их "ключевыми фигурами" в антиизраильской политике Тегерана.