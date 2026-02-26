ЕБРР выдал новый прогноз по росту экономики Грузии

Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел свой прогноз по росту грузинской экономики с учетом ее показателей в минувшем 2025 году и реализацией ряда прорывных инвестиционных проектов.

Экономика Грузии в 2026 году вырастет на 5,5% вместо прогнозируемых 5%, а в 2027 году рост ВВП Грузии составит 5%, говорится в новом февральском прогнозе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Реализация флагманских инвестиционных проектов в сфере недвижимости, транспорта и возобновляемых источников энергии может способствовать еще более высокому росту, но сохраняющаяся напряженность в отношениях с ключевыми экономическими партнерами может негативно повлиять на перспективы"

–отчет ЕБРР

В документе отмечается: основанием для повышения прогноза стали показатели экономики Грузии в 2025 году, хотя по прогнозам Национального банка Грузии, рост экономики будет не столь оптимистичным и составит 5% по сравнению с показателем минувшего года, передает Sputnik Грузия.

Такого же прогноза, в 5–5,5%, придерживаются в отношении страны все международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ).

Напомним, средний показатель реального роста ВВП в Грузии в минувшем 2025 году составил 7,5%, этому способствовали сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, транспорта и складирования, гостиничного и ресторанного дела, сообщили ранее в Национальной службе статистики Грузии "Сакстат".