Вестник Кавказа

Трамп изучает варианты возможных военных действий против Ирана – СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Глава CENTCOM представил главе Белого дома варианты военной операции, которую силы США могут провести против Ирана. Варианты были представлены накануне, в тот же день, когда в Женеве проходили ирано-американские переговоры.

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер ознакомил президента США Дональда Трампа с вариантами, связанными с возможной операцией против Ирана, пишет корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на должностное лицо США.

Сообщается, что глава CENTCOM проинформировал американского лидера о вариантах военных действий против Ирана. Принял ли Трамп решение неизвестно.

По данным источника телеканала ABC News, на встрече Трампа и Купера в четверг присутствовал также председатель Объединенного комитета начальников штабов и главный военный советник президента генерал Дэн Кейн.

Встреча состоялась в тот же день, когда в Женеве шел третий раунд переговоров Вашингтона и Тегерана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1305 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.