Трамп изучает варианты возможных военных действий против Ирана – СМИ

Глава CENTCOM представил главе Белого дома варианты военной операции, которую силы США могут провести против Ирана. Варианты были представлены накануне, в тот же день, когда в Женеве проходили ирано-американские переговоры.

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер ознакомил президента США Дональда Трампа с вариантами, связанными с возможной операцией против Ирана, пишет корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на должностное лицо США.

Сообщается, что глава CENTCOM проинформировал американского лидера о вариантах военных действий против Ирана. Принял ли Трамп решение неизвестно.

По данным источника телеканала ABC News, на встрече Трампа и Купера в четверг присутствовал также председатель Объединенного комитета начальников штабов и главный военный советник президента генерал Дэн Кейн.

Встреча состоялась в тот же день, когда в Женеве шел третий раунд переговоров Вашингтона и Тегерана.