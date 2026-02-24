Переговоры США и Ирана в Женеве 2026: как прошли и что происходит?

В швейцарской Женеве при посредничестве Маската прошел третий раунд непрямых консультаций между иранской и американской сторонами по ядерному досье. Расскажем, как проходят переговоры Ирана и США, что известно на данный момент, каковы позиции Ирана и США на переговорах в Женеве, какова роль Омана, а также что сейчас происходит между Ираном и США.

Переговоры проводятся на фоне самого масштабного за последние два десятилетия наращивания американской военной мощи в регионе и жесткой риторики с обеих сторон, что придает этому раунду обсуждений критическое значение. В случае провала дипломатии напряженность может вылиться в полномасштабный региональный конфликт.

Как проходят переговоры Ирана и США?

Утром 26 февраля делегации двух стран прибыли к месту проведения встречи. Вокруг резиденции оманского посла усилены меры безопасности. Ключевую роль в налаживании диалога играет глава МИД Омана Бадр бин Хамад Аль Бусаиди, который передает позиции между сторонами, на данный момент отказывающимися от прямых контактов.

Иранскую делегацию возглавляет глава МИД ИРИ Аббас Аракчи. В состав группы представителей также входят ключевые фигуры, включая замминистра иностранных дел Меджида Тахт-Раванчи и официального представителя МИД Эсмаила Багаи. Вашингтон представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер - зять и бывший советник американского лидера.

Накануне вечером Аракчи провел встречу с оманским дипломатом, в ходе которой иранская сторона изложила свои взгляды на ядерную проблематику и вопрос снятия санкций. Иранский дипломат отметил, что успех переговоров зависит от того, насколько серьезно другая сторона к ним отнесется и откажется ли от противоречивых действий и заявлений.

Что известно о переговорах Ирана и США?

После трехчасовой паузы переговоры в Женеве должны возобновиться. Обе стороны заявляют о готовности продолжать диалог столько, сколько потребуется. Однако на переговорах сохраняются серьезные разногласия даже по таким вопросам, как объем и последовательность снятия санкций.

Ключевым вызовом для инспекции станет вопрос верификации: как проверять обязательства Ирана, если доступ инспекторов МАГАТЭ на ключевые объекты до сих пор ограничен? Успех или провал этого раунда определит, сможет ли дипломатия одержать верх над военным сценарием, на фоне которого проходят эти переговоры.

Ситуацию с переговорами внимательно отслеживают мировые державы. Китай сегодня призвал США воздержаться от инициирования военного конфликта с Ираном. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси находится в Женеве и во время первой части переговоров уже подключался к обсуждениям для помощи в продвижении технических вопросов.

Какова позиция Ирана на переговорах с США?

Иранская сторона, как сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, вступила в этот раунд обсуждений с "полной серьезностью", нацеленной на достижение ощутимых результатов. По его словам, ИРИ готова продолжать обсуждения столько, сколько это потребуется. Глава МИД Ирана Аракчи ранее отметил, что справедливая и сбалансированная сделка достижима в кратчайшие сроки, если дипломатии будет отдан приоритет.

Ядерное досье и "красные линии". Главной целью Ирана является предотвращение конфликта. Тегеран готов к различным сценариям развития событий, но настаивает на том, что военного решения проблемы иранской ядерной программы не существует. Иранская повестка на этих переговорах строго ограничена техническими ядерными аспектами и вопросом снятия экономических санкций;

Вопрос обогащения урана. Иран подтверждает свое право на мирное использование ядерных технологий и настаивает на том, что обогащение урана не может быть остановлено. Президент ИРИ Масуд Пезешкиан, в свою очередь, в очередной раз опроверг заявления противоположной стороны о том, что Исламская Республика стремится к созданию ядерного оружия, ссылаясь на религиозную фетву (указ) лидера страны аятоллы Али Хаменеи, запрещающую оружие массового поражения. Аракчи также заявил, что Иран не разрабатывает ракеты большой дальности;

Требования к США. Иран добивается отмены санкций, которые называет незаконными и односторонними, а также признания его права на обогащение урана. Сообщается, что Тегеран может пойти на определенные уступки в технических аспектах в обмен на четкие экономические гарантии и снятие санкционного давления.

Какова позиция США на переговорах с Ираном?

Администрация США также заявляет о приверженности дипломатическому решению, но подкрепляет эту риторику беспрецедентными военными приготовлениями и жесткими условиями.

Ключевые требования. Главная цель США - не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Вашингтон настаивает на бессрочном и поддающемся проверке соглашении. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал предотвращение получения Ираном ядерного оружия "главной военной целью". Американские официальные лица сигнализируют, что теоретически могут принять "символическое" обогащение урана в Иране, но только при условии, что у Тегерана "не останется возможного пути к бомбе";

Расширение повестки. В то время как Иран настаивает на обсуждении исключительно ядерного досье, США дают понять, что в случае прогресса настаивать на последующих переговорах по ракетной программе Ирана и его поддержке региональных союзников. Госсекретарь Марко Рубио назвал отказ Ирана обсуждать ракетную программу "большой проблемой";

Угрозы и дедлайны. Трамп в недавнем обращении к Конгрессу подтвердил "красную линию", заявив, что никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие, и предупредил, что в случае отсутствия соглашения могут последовать "негативные последствия".

Какова роль Омана на переговорах США и Ирана?

Султанат Оман вновь подтверждает свою приверженность роли посредника, которую он играет на протяжении многих лет. Оманский министр Бадр Аль Бусаиди провел отдельные встречи с иранской и американской делегациями, а также встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для обсуждения технических аспектов.

Ключевым заявлением со стороны посредника стала констатация беспрецедентной открытости сторон к "новым и творческим идеям и решениям". По словам оманского МИД, обсуждаются иранские предложения и ответы США, а также гарантии справедливого и прочного соглашения. Оман также подтвердил, что текущие дискуссии опираются на "руководящие принципы", согласованные во время второго раунда переговоров 17 февраля.

Что сейчас происходит между Ираном и США?

Женевские переговоры проходят под беспрецедентным военным давлением. Вашингтон развернул на Ближнем Востоке самую массированную авиационную группировку с момента вторжения в Ирак. Как передают СМИ, около несколько сотен военных самолетов, включая истребители F-35 и F-22, было переброшено на американские ближневосточные базы.

В море при этом сосредоточены две ударные авианосные группы, что представляет собой около трети всего активного флота США. "Авраам Линкольн" уже находится в Аравийском море, а "Джеральд Форд" отошел от берегов Крита и направляется к Израилю, где предположительно будет уже завтра. Если переговоры не увенчаются успехом, такая концентрация сил готовит почву для любого сценария - от ограниченных ударов до продолжительных воздушных операций.

Иран, в свою очередь, предупреждает о решительном ответе. Президент Пезешкиан заявил, что любая агрессия будет встречена мощным ударом, а нацеливание на руководство не ослабит государство. Тегеран угрожает закрыть Ормузский пролив и нанести удары по американским базам в регионе