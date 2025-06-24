США и Иран 2026: Ормузский пролив под прицелом, чего ждать?

Где находится Ормузский пролив на карте мира, какова его ширина и глубина, кому принадлежит Ормузский пролив и какое у него значение, сколько нефти проходит через Ормузский пролив и куда, может ли Иран перекрыть Ормузский пролив и каким образом, какие есть альтернативы Ормузскому проливу, а также как блокировка Ормузского залива повлияет на экономику?

На фоне стремительного наращивания военно-морской группировки США в Персидском заливе Иран вместе с Россией и Китаем провел крупномасштабные военные учения "Умный контроль Ормузского пролива", в ходе которых на несколько часов было полностью остановлено судоходство в этом критическом узле мировой энергетики. Этот шаг, беспрецедентный со времен ирано-иракской войны 1980-х годов, стал явным сигналом Тегерана о готовности использовать свое главное геополитическое оружие.

Где находится Ормузский пролив на карте мира?

Ормузский пролив представляет собой узкий изогнутый морской коридор, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и, далее, с Индийским океаном. С геологической точки зрения это единственный естественный выход для вод Персидского залива в открытый океан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какова ширина и глубина Ормузского пролива?

Ширина в самом узком месте: примерно 33-39 км;

Ширина судоходных полос: всего 3,2 км в каждом направлении;

Глубина - 229 метров;

Протяженность: около 167 км.

Кому принадлежит Ормузский пролив?

С географической точки зрения, Ормузский пролив омывает берега трех государств:

Северный берег: Иран ;

; Южный берег: ОАЭ и Оман (включая эксклав Мусандам).

Однако пролив настолько узок, что его акватория не имеет зоны международных вод. Согласно Договору о границе между Ираном и Оманом, вступившему в силу в 1975 году, воды пролива поделены между этими двумя государствами по срединной линии. То есть иранские и оманские территориальные воды перекрывают пролив, полностью накрывая судоходные пути. Воды ОАЭ в юрисдикцию над самим проливом не входят, так как основные судоходные маршруты пролегают между иранским и оманским берегами.

Несмотря на это, пролив считается международным, и за всеми судами (включая военные корабли) закреплено право транзитного прохода в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Это право не может быть приостановлено. Однако ситуация осложняется тем, что Иран подписал, но не ратифицировал эту конвенцию, что позволяет ему иметь особое мнение по вопросу "мирного прохода".

Таким образом, Ормузский пролив - это "совместное владение" Ирана и Омана с гарантированным международным правом прохода, где Иран, контролирующий большую часть побережья и ключевые острова, обладает значительным географическим и военным преимуществом. Именно это преимущество позволяет Тегерану проводить учения и угрожать перекрытием пролива в периоды эскалации.

Каково значение Ормузского пролива?

Ключевое значение пролива обусловлено не просто его географическим положением, а тем фактом, что это единственный морской путь для экспорта энергоносителей из шести государств: Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Кроме того, бассейн Персидского залива, который питает этот пролив, содержит около 48% доказанных мировых запасов нефти и 40% запасов газа.

Сколько нефти проходит через Ормузский пролив?

По данным Управления энергетической информации США (EIA), актуальным на начало 2026 года, масштаб торговли, осуществляемой через Ормузский пролив, не имеет аналогов в мире.

Нефть и конденсат:

Ежедневный объем - около 20 млн баррелей;

Доля в мировом потреблении - примерно 20-30% от всего объема нефти, потребляемой планетой ежедневно;

Годовая стоимость - энергетический эквивалент стоимостью около $500 млрд ежегодно.

Сжиженный природный газ:

Доля в мировом обороте - около 25-35% всего мирового СПГ проходит через Ормузский пролив;

Основной экспортер - Катар, который отправляет через пролив подавляющее большинство своих грузов;

Для сравнения, через пролив проходит в три раза больше нефти, чем через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив вместе взятые.

Куда идет нефть через Ормузский пролив?

Судя по статистике EIA за 2024-2025 годы, основной удар от закрытия пролива придется не на Запад, а на Азию.

Направления сырой нефти:

84% всей нефти и конденсата, проходящих через пролив, направляются на азиатские рынки;

Ключевые импортеры - Китай, Индия, Япония и Южная Корея в совокупности обеспечили 69% всего импорта сырой нефти через пролив в прошлом году.

Зависимость:

Индия - около 50% импорта сырой нефти и 60% импорта природного газа;

Южная Корея - примерно 60% сырой нефти;

Япония - почти 75% импорта нефти.

Направления СПГ:

83% объемов СПГ следуют в Азию. Основной поток идет из Катара в Китай, Индию и Пакистан;

Важно отметить, что трафик не является односторонним. Кувейт и ОАЭ используют этот же маршрут для импорта СПГ из США и Западной Африки, что делает блокаду пролива ударом и по их энергетической безопасности.

Может ли Иран перекрыть Ормузский пролив?

Иран подписал Конвенцию ООН по морскому праву в 1982 году, однако иранский парламент так и не ратифицировал этот договор. Тем не менее, многие положения конвенции считаются обычным международным правом.

Согласно конвенции, государства имеют суверенитет до 22 км от своего побережья. В наиболее узком месте пролива иранская и оманская зоны перекрывают практически всю акваторию, включая международные судоходные пути;

Конвенция гарантирует право "транзитного прохода" через используемые для международного судоходства проливы;

Статья 25 Конвенции позволяет прибрежному государству принимать меры для предотвращения прохода, который не является мирным. Однако определение "не мирного" прохода крайне расплывчато и включает такие формулировки, как "любая другая деятельность, не имеющая прямого отношения к проходу", что оставляет пространство для интерпретаций.

В результате, эта конвенция создает скорее иллюзию защищенности. В случае реального конфликта механизмы разрешения споров слишком медлительны. Решение Международного суда или Трибунала по морскому праву может быть вынесено через годы, и даже тогда оно будет иметь обязательную силу только для сторон спора, не создавая действенного прецедента для оперативного разрешения кризиса. Таким образом, во время кризиса правовые нормы уступают место "дипломатии канонерок".

Как Иран может закрыть Ормузский пролив?

Иран на протяжении десятилетий готовился к асимметричной войне в узких водах пролива. Доктрина Тегерана заключается не в противостоянии ВМС США в открытом море, а в создании "зоны отказа", где проход любого судна становится смертельно опасным:

Морские мины могут быть скрытно выставлены с небольших судов или подводных аппаратов. Учитывая мелководность и узость фарватера, даже несколько мин способны парализовать движение на недели, пока не будет проведено полное разминирование;

КСИР располагает флотилией сотен быстроходных катеров, вооруженных противокорабельными ракетами, крупнокалиберными пулеметами и реактивными гранатами. Тактика "роя" направлена на подавление систем ПВО крупных кораблей за счет количества и скорости;

Вдоль иранского побережья развернуты мобильные береговые ракетные комплексы, такие как "Нур" и "Гадр", радиус действия которых покрывает весь пролив;

Иран использует малые подводные лодки класса "Гадир", предназначенные для действий на мелководье и малозаметные для сонаров;

Глушение сигналов GPS средствами радиоэлектронной борьбы и подмена данных Автоматической идентификационной системы - тактика, активно применяемая для дезориентации гражданских судов.

Командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангиси в середине февраля предупредил, что его силы могут закрыть пролив "по приказу руководства". Он особо подчеркнул, что оружие, которое будет применяться в военное время, "будет совершенно иным", чем то, что демонстрировалось на учениях. Это прямое указание на то, что учения в проливе - лишь демонстрация минимальных возможностей.

Какие есть альтернативы Ормузскому проливу?

Нефтетранспортная инфраструктура региона имеет несколько обходных путей, однако их пропускная способность ограничена и не может полностью компенсировать блокаду пролива:

Саудовская Аравия. Трубопровод "Восток-Запад" протяженностью 1200 км соединяет месторождения Восточной провинции с портом Янбу на Красном море. Его суточная мощность составляет около 5 млн баррелей. Однако экспорт Саудовской Аравии через пролив достигает 5,5-6 млн баррелей в день, что означает дефицит мощностей для прокачки минимум в 0,5-1 млн баррелей;

Трубопровод "Восток-Запад" протяженностью 1200 км соединяет месторождения Восточной провинции с портом Янбу на Красном море. Его суточная мощность составляет около 5 млн баррелей. Однако экспорт Саудовской Аравии через пролив достигает 5,5-6 млн баррелей в день, что означает дефицит мощностей для прокачки минимум в 0,5-1 млн баррелей; ОАЭ. Трубопровод Хабшан-Фуджейра позволяет перекачивать около 1,5 млн баррелей в сутки в порт Фуджейра на Оманском заливе, минуя Ормузский пролив. Однако ОАЭ также имеют обязательства перед покупателями и собственные квоты добычи, и этого объема недостаточно для замещения всех экспортных потоков эмиратов;

Трубопровод Хабшан-Фуджейра позволяет перекачивать около 1,5 млн баррелей в сутки в порт Фуджейра на Оманском заливе, минуя Ормузский пролив. Однако ОАЭ также имеют обязательства перед покупателями и собственные квоты добычи, и этого объема недостаточно для замещения всех экспортных потоков эмиратов; Ирак . В прошлом году была возобновлена работа трубопровода Киркук-Джейхан, идущего в Турцию, но он обслуживает только месторождения севера Ирака и не может использоваться для экспорта с гигантского месторождения Румайла на юге, откуда нефть идет через порт Басру и далее - через Ормузский пролив;

. В прошлом году была возобновлена работа трубопровода Киркук-Джейхан, идущего в Турцию, но он обслуживает только месторождения севера Ирака и не может использоваться для экспорта с гигантского месторождения Румайла на юге, откуда нефть идет через порт Басру и далее - через Ормузский пролив; Иран построил трубопровод Горех-Джаск, чтобы экспортировать нефть из портов на Оманском заливе в обход. Но по данным отслеживания судов Bloomberg, использование этого маршрута значительно сократилось во второй половине 2025 года.

Таким образом, полная компенсация объемов при закрытом проливе технически невозможна. Около 70% резервных мощностей ОПЕК+ находятся в странах Персидского залива, и они не смогут быть задействованы, так как их продукция также заперта в "бутылочном горлышке".

Как блокировка Ормузского залива повлияет на экономику?

На момент 23 февраля нефть марки Brent торгуется в районе $70 за баррель, но любое серьезное происшествие в проливе вызовет ценовой шок. По прогнозам аналитиков, перебои поставок могут поднять цены выше $100 за баррель. Но даже без полного закрытия, рост страховых премий за военные риски и отказ некоторых судовладельцев заходить в зону конфликта создадут "фактическую" блокаду, что также вызовет дефицит предложения.

Эффект от закрытия пролива также будет многократно усилен взаимосвязями глобальной экономики. Рост цен на нефть до $100 мгновенно транслируется в повышение стоимости бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и мазута. Это увеличивает себестоимость транспортировки всех товаров - от продуктов питания до электроники. Высокие цены на газ (так как СПГ из Катара заблокирован) вынудят страны Азии и Европы возвращаться к сжиганию угля, что отбросит климатическую повестку на годы назад. Крупные инфраструктурные проекты Саудовской Аравии в рамках "Видения 2030" могут столкнуться с оттоком капитала и удорожанием строительства из-за роста цен на энергоносители и сырье.