Кто за Тегеран: почему Ближний Восток против войны с Ираном?

Хотя в регионе у Ирана как таковых партнеров или союзников мало, никто, даже Израиль, не хочет, чтобы страна погрузилась в войну с США или пала жертвой насильственной смены режима. Почему для Ближнего Востока нынешний Иран лучше, чем непредсказуемый новый, рассказываем в нашем материале.

Ближний Восток обеспокоен очередным витком эскалации между США и Ираном, который угрожает перерасти в полномасштабный конфликт.

Что происходит в Иране?

На фоне продолжающихся в Иране протестов, США вводят дополнительные санкции против иранских чиновников, а также открыто заявляют о том, что Вашингтон на стороне протестующих, Трамп обещает направить им помощь, а секретарь Белого дома, Кэролайн Левитт, напомнила о том, что страну ожидают ”самые худшие последствия”, если гибель участников протестов не прекратится. И хотя Трамп несколько сбавил тон, пообещав, по словам иранского посла в Пакистане, не атаковать Иран, если власти будут отвечать на беспорядки умеренно, уверенности в его словах нет. Пока весь мир следит за тем, что будет дальше, арабские страны региона предпринимают усилия для того, чтобы не допустить американского вмешательства.

Кто за Иран?

Хотя эпоха жестоко противостояния арабских государств с Ираном закончилась, фактически, Иран по-прежнему воспринимается многими странами как потенциальная угроза, в частности, из-за работы Исламской Республики над своей ядерной программой. В свою очередь с США арабские страны Персидского залива активно сотрудничают: продают нефть и газ, инвестируют в экономику страны и даже размещают на своей территории американских военных. В Ираке, Иордании, Кувейте, Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Омане - везде есть базы США, а численность американских военнослужащих на них составляет десятки тысяч человек. Между тем, ни одна из вышеуказанных стран не готова к очередной войне в своём регионе, даже если она будет вестись против Ирана.

Арабские страны против США?

Ни одна из арабских стран открыто не высказывает негодования по поводу намерений США в отношении Ирана, однако, в частности, Саудовская Аравия, Катар и Оман официально проинформировали Белый дом, что они против военных действий в регионе. Саудовская Аравия пошла еще дальше: она заявила, что не предоставит своё воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Египет, Катар, Саудовская Аравия и Оман активно предпринимают дипломатические усилия, чтобы не допустить американское вторжение и снизить напряженность между Тегераном и Вашингтоном, и у них на это есть свои весомые причины. Война в Иране может привести к катастрофическим последствиям для благополучных арабских стран региона, которые, как минимум, последние 10 лет активно развивают свою экономику и тщательно следят за репутацией.

Война в Иране и Ормузский пролив

Важнейшая нефтяная и газовая артерия в регионе, Ормузский пролив, через которую Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Кувейт, в частности, экспортируют нефть и газ, может быть заблокирована в случае начала полномасштабного конфликта в Иране. В результате, арабским странам либо придётся приостанавливать экспорт, либо переправлять его по другому маршруту. И в том, и в другом случае нефтегазовые экспортёры потеряют деньги, а рынок углеводородов ожидает скачок цен.

Беженцы и повстанцы

Еще одна причина, по которой даже не самые дружественные Ирану арабские страны не готовы к смене режима/войне в стране, это региональная дестабилизация вследствие наплыва беженцев и возможной активации повстанческих движений на границах. В Иране проживает более 90 млн человек и множество этнических групп, и, как минимум, часть из них может в результате отправиться в соседние страны. Кроме того, арабские страны помнят о том, к чему привело американское вторжение в Ирак в 2003 году: именно оно стало причиной смертоносной гражданской войны и создания террористических группировок.

Возможность военного ответа

В случае нанесения США ударов по Ирану, Тегеран, обладающий арсеналом баллистических и сверхзвуковых ракет, может ответить, атаковав любую из американских баз на Ближнем Востоке. Арабские страны, которые за последние годы научились сосуществовать с Ираном, не хотят оказаться втянутыми в конфликт с достаточно сильным противником.

Репутационные риски

Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и Оман последние 10 лет активно зарабатывают репутацию экономических, туристических и инвестиционных хабов, активно проводя реформы и открываясь миру. Война в регионе нанесёт колоссальный вред их репутации и отпугнёт как потенциальных инвесторов, так и туристов, а усилия по диверсификации экономик, зависших от нефти и газа, будут сведены на нет.

Смогут ли арабские страны предотвратить вмешательство США?

Дипломатические усилия, которые сегодня активно предпринимают арабские страны Персидского залива, вероятно, играют свою роль, однако принимая решения, администрация Дональда Трампа редко ориентируется на кого-либо извне. Даже запрет на использование воздушного пространства едва ли остановит Вашингтон, если он все-таки решится атаковать Иран: во время 12-дневной войны Ирана и Израиля, американские бомбардировщики пересекли воздушное пространство Ливана, Сирии и Ирака, даже не предупредив о своём приближении.