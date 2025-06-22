Ормузский пролив 2025: где находится, кому принадлежит и как его можно перекрыть?

Парламент Ирана официально одобрил блокировку Ормузского пролива, а КСИР обещал осуществить ее “в течение нескольких часов”. Расскажем, что такое Ормузский пролив, где он находится на карте мира и кому принадлежит, каково его значение для мировой торговли, что сейчас там происходит и что произойдет, если Ормузский пролив заблокируют.

Решение американского лидера Дональда Трампа нанести удары по ядерным объектам Ирана подогрело опасения дальнейшей эскалации регионального конфликта и вовлечения новых сторон. Мировое сообщество замерло в ожидании ответа Ирана на самую масштабную западную операцию против ИРИ со времен революции 1979 года. Иран и ранее угрожал заблокировать пролив, что привело бы к ограничению торговли и оказало бы воздействие на стоимость нефти на мировом рынке, но пока что эта угроза ни разу не была выполнена в полной мере.

Что такое Ормузский пролив, где он находится на карте мира?

Ормузский пролив имеет ключевое геостратегическое значение для многих стран, включая США, поскольку положение дел в мировой экономике во многом определяется стабильностью поставок нефти.

Узкий пролив, который находится между Оманом и Ираном, соединяет Персидский залив на севере с Оманским заливом на юге и далее с Аравийским морем. По форме он напоминает полумесяц, выпуклостью обращенный к Иранскому нагорью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кому принадлежит Ормузский пролив?

Ормузский пролив не находится под суверенитетом какой-то одной страны. Его акватория и побережье разделены между несколькими государствами, а статус регулируется международными договорами и факторами силового контроля.

Северное побережье относится к иранской провинции Хормозган. Здесь расположены ключевые порты (Бендер-Аббас), военные базы и острова: Кешм, Ормуз, Ларак, Хенгам, Абу-Муса, Большой и Малый Томб.

Южное побережье контролируется Оманом (полуостров Мусандам и архипелаг Ас-Салама), а также ОАЭ (прибрежные районы).

Иран и ОАЭ оспаривают принадлежность островов Абу-Муса, Большой и Малый Томб. Уже более 50 лет они находятся под контролем Ирана, но ОАЭ считают их оккупированными.

Территориальные воды делятся между Ираном и Оманом

Каждая страна контролирует зону в чуть более чем 22 км от своего берега. В наиболее узкой части пролива (39 км) эти зоны перекрываются, образуя совместную юрисдикцию.

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, этот пролив является зоной, через которую разрешено осуществлять транзитный проход. Однако Иран не присоединился к этой конвенции и настаивает на необходимости согласования прохода военных судов через свои территориальные воды. США оспаривает эти требования.

При этом Иран контролирует стратегические острова (например, Абу-Муса), позволяющие минировать судоходные пути или атаковать суда.

В Бахрейне находится база Пятого флота ВМС США, но несколько дней назад на фоне событий между Ираном и Израилем все корабли ее покинули. На фоне угрозы атак эвакуация происходит и на других американских базах региона.

Какова ширина и глубина Ормузского пролива?

Минимальная ширина Ормузского пролива составляет 39 км - между иранским островом Ларак и оманским Большой Кувайн. При этом судоходные пути в каждом направлении имеют ширину всего около 3 км. Именно из-за узких судоходных путей пролив тактически уязвимым для блокады, несмотря на общую ширину. Между двумя судоходными путями расположена буферная зона протяженностью в 5 км. Глубина в проливе доходит до 229 метров, но есть более мелководные участки (от 27 метров). Длина Ормузского пролива велика - до 195 км.

Каково значение Ормузского залива?

Ормузский пролив - это критическая "нефтяная артерия": через которую следуют 20-30% общемирового экспорта нефти и 25-35% сжиженного газа. Ежедневно здесь проходят 2-3 сотни судов, включая танкеры из Саудовской Аравии, Ирака, Катара, Кувейта, ОАЭ и Ирана. По подсчетам исследовательской компании Vortexa, в последние 3 года через пролив ежедневно проходило от 17,8 до 20,8 миллионов баррелей сырой нефти, топлива и конденсата. В том числе азиатские страны приобретают около 80% всего объема ближневосточной сырой нефти, и почти вся она транспортируется через Ормузский пролив, с СПГ примерно та же ситуация. В частности крупнейшим потребителем иранской нефти остается Китай.

Перекрыт ли Ормузский пролив сейчас?

В конце прошлой недели иранский парламент одобрил блокировку Ормузского пролива, однако решение остается за Советом национальной безопасности. Замминистра иностранных дел Ирана намекнул на возможность масштабных ответных действий, заявив, что решение атаковать ИРИ будет иметь долгосрочные последствия. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил об огромной ошибке Израиля, отметив, что “наказание не заставит себя ждать", но не сделал конкретных упоминаний об Ормузском проливе. Однако его советник Хосейн Шариатмадари призвал к скорейшему закрытию пролива.

При этом техническая осуществимость этого решения подтверждается ВМС Ирана: узкие судоходные пути уязвимы для мин, беспилотников, подлодок и ракетных катеров, развернутых у берегов Ирана в северной части пролива.

Что происходит в Ормузском проливе?

Судоходные компании пристально следят за ситуацией. Например, суда крупнейшего морского перевозчика Maersk продолжают курсировать через пролив, но некоторые компании выражают осторожную позицию и придерживаются преимущественно оманской стороны пролива. Уже были сообщения о том, что два супертанкера развернулись на фоне новостей о возможном перекрытии, но один из них все же проследовал в пролив. На прошлой неделе в Ормузском проливе столкнулись нефтяные танкеры, но по сообщениям это произошло из-за сбоев в работе навигационных систем.

Что будет если закроют Ормузский пролив?

Хотя крупных сбоев в глобальных поставках нефти пока не произошло, удары по Ирану - сначала израильские, затем американские - встревожили инвесторов, вызвав рост нефтяных фьючерсов примерно на 10-12% на фоне опасений, что Иран может помешать судоходству в Ормузском проливе.

В воскресенье стоимость Brent кратковременно превысила отметку в $80 за баррель впервые с января. С прошлого августа и до эскалации конфликта цены главным образом колебались от $60 до $75 за баррель. Считается, что потенциальное перекрытие пролива может вызвать скачок нефтяных цен до $100-$150 за баррель при краткосрочном закрытии и выше при долговременном. Это решение может вызвать шок на нефтяных рынках и рост инфляции, но хотя последствия будут тяжелыми, риск перекрытия все-таки маловероятен. Перекрытие опять же будет невыгодным и для Ирана, как с экономической точки зрения, так и в плане ухудшения отношений с соседними импортирующими нефть странами. Поэтому пока что угроза перекрытия Ормузского пролива остается тактическим инструментом давления Тегерана. Пролив никогда не закрывался полностью, даже во время "танкерной войны" 1980-х годов.

Тем не менее некоторые страны начали готовиться к наихудшему варианту событий. Китай накопил в стране рекордные запасы нефти на случай нестабильности поставок. В Индии сообщили, что страна за последние годы диверсифицировала поставки нефти и зависит от пролива уже не так сильно. У ОАЭ и Саудовской Аравии также есть жизнеспособные обходные маршруты, чего нельзя сказать о Ираке, Катаре, Кувейте, Бахрейне и самом Иране.