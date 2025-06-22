Чем опасна блокада Ормузского пролива для Москвы, Баку и Астаны?

Если Иран выполнит угрозу перекрытия Ормузского пролива, это спровоцирует взрывной рост цен на нефть. На первый взгляд страны-экспортеры нефти получат от этого выгоду, однако долгая блокада создаст проблемы для всего нефтяного рынка. О том, как это будет выглядеть, "Вестник Кавказа" побеседовал с экономистами Игорем Юшковым и Ильхамом Шабаном.

В качестве одного из вариантов ответа на американские бомбардировки Тегеран рассматривает перекрытие Ормузского пролива, через который проходит до 20% нефтяного экспорта в мире. Расчет в том, что утрата каждого пятого барреля нефти на мировом рынке приведет к резкому росту цен на нефть, что скажется на инфляции в США, так как вырастет стоимость импорта из Канады, Мексики и Колумбии тяжелых сортов нефти, из которых американские НПЗ производят бензин и другие виды нефтепродуктов.

Однако перекрытие Ормузского пролива повлияет не на одни лишь США, а на весь мировой рынок нефти. Со всей очевидностью под ударом окажутся страны-импортеры, поскольку нефтяные цены взлетят, в том числе пострадает основной покупатель иранской нефти – Китай. При этом мнения аналитиков сходятся в том, что и для стран-экспортеров уже в среднесрочной перспективе иранская блокада 20% мирового нефтяного экспорта принесет только негатив.

О том, как закрытый Ормузский пролив скажется на нефтяных доходах России, Азербайджана и Казахстана, "Вестник Кавказа" поговорил с ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателем Финансового университета при правительстве РФ Игорем Юшковым и директором Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхамом Шабаном.

Сверхвысокие цены опасны

Игорь Юшков обратил внимание, что Россия и Казахстан получат выгоду от всплеска цен только в краткосрочной перспективе. "Если на мировой рынок перестанут поступать нефть Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Кувейта, самого Ирана и газовый конденсат и СПГ из Катара, то в ближайшие после этого недели Россия и Казахстан хорошо заработают. Перекрытие Ормузского пролива означает взлет цен до $150-200 за баррель нефти. Но вскоре начнется негативное влияние и на нас – на Россию, Казахстан и любые другие страны-производители", - предупредил он.

"По объему добычи мы не просядем, но сверхвысокие цены убивают спрос. Мало кто в мире может позволить себе долго покупать нефть по $150-200 за баррель. По этой причине быстро сформируется глобальный энергетический и экономический кризис, так как сильно начнет снижаться объем потребления нефти в мире. Это значит, что Россия и Казахстан в том числе будут лишаться рынков сбыта. Мировой рынок таким образом будет заново балансироваться, но от нового баланса пострадают страны-производители, которым некуда будет экспортировать добытую нефть", - пояснил Игорь Юшков.

"Сокращение рынков сбыта в конечном итоге приведет нас к ситуации перепроизводства – спрос будет быстро падать и очень долго и медленно восстанавливаться, когда Ормузский пролив будет вновь открыт. России и Казахстану выгодна нынешняя ситуация, когда Иран только угрожает перекрыть пролив – при стабильном спросе подросли цены, и пусть они не самые высокие, но тем не менее выше, чем до конфликта. Также Китай из-за военных угроз иранскому нефтяному экспорту становится более сговорчивым по проекту "Сила Сибири-2", ведь наш маршрут намного более безопасен и стабилен", - обратил внимание экономист.

Сможет ли Иран перекрыть Ормузский пролив?

Ильхам Шабан, в свою очередь, подчеркнул, что долговременное полное перекрытие Ормузского пролива иранской армией представляется маловероятным. "В истории пока не было случаем, чтобы Ормузский пролив был перекрыт хотя бы на один час. Даже физически невозможно вообразить, чтобы Иран смог закрыть весь пролив целиком. Только половина Ормузского пролива юридически под контролем Ирана, а за вторую ему придется воевать с американской флотилией, и тут большой вопрос, какой исход будут иметь их бои у берегов Омана", - отметил он.

"Напомню, что США держат в Персидском заливе не только эсминцы, но и авианосцы, в регионе сосредоточена мощная американская военная группировка. Поэтому реалистический сценарий выглядит как временное перекрытие на несколько часов, пока будут продолжать активные боевые действия за вторую, не принадлежащую Ирану часть Ормузского пролива. Даже при поддержке Ирана проиранскими силами в регионе пролив нельзя будет закрыть надолго. Поэтому весьма характерно, что ирано-израильский конфликт продолжается уже десять дней, а в Ормузском проливе все в порядке, нефть продолжается экспортироваться по обычным маршрутам", - указал экономист.

В моменте, прогнозирует эксперт, Азербайджан сможет заработать на перекрытии Ормузского пролива, однако после его неизбежной и быстрой деблокады рынок успокоится и цены на нефть откатятся до докризисных уровней. "До первого нападения Израиля на Иран на лондонской бирже марка Brent торговалась на уровне $69 за баррель. С 13 июня пошел рост до $78 за баррель с откатом к $75 за баррель. Американские бомбардировки подняли котировки до $80 за баррель, хот сейчас уже $78 за баррель. То есть в среднем цены поднялись где-то на 13%. Для Азербайджана это уже привело к росту выручки от экспорта нефти на $60 млн", - сообщил он.

"Кроме того, Азербайджан заработал больше и на газе, чья цена привязана к ценам на нефть. В Азербайджане около 60% доходов приходится на экспорт сырой нефти, 30% - на экспорт природного газа. Сегодня в Европе газ торгуется по $490 за 1 млрд кубометров, в то время как до накала ирано-израильского конфликта цена была $430-440 за 1 млрд кубометров, так что доходы Азербайджана растут и тут. При этом рынок неизбежно успокоится, когда дополнительные риски стабильности поставок нефти из Персидского залива будут нейтрализованы. Тогда цена на нефть вернется к $70 за баррель, а газ – к $400 за 1 млрд кубометров", - заключил Ильхам Шабан.